Terrorverdacht: 900 Reisende müssen ICE verlassen

Ein kompletter ICE ist am Sonnabend in Göttingen nach Hinweisen auf einen angeblich drohenden Anschlag evakuiert worden. Etwa 900 Reisende mussten den Zug verlassen, der auf dem Weg von München nach Hamburg war, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Bei der Durchsuchung sei ein offensichtlich verwirrter Mann festgenommen worden. Hinweise auf eine konkrete Bedrohung hätten sich allerdings nicht bestätigt. Bahnreisende hatten die Polizei zuvor per Notruf wegen des ihnen verdächtig erscheinenden Mannes in dem Zug alarmiert. Der 55-Jährige wurde im Göttinger Bahnhof festgenommen und anschließend in eine Klinik gebracht.

