Stand: 06.02.2025 11:15 Uhr Mit Tempo 100 durch 30er-Zone: Frau verweist auf Hobby ihres Kindes

Mit etwa 100 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 30 ist eine Mutter in Bisperode (Landkreis Hameln-Pyrmont) in eine Geschwindigkeitsmessung in Höhe einer Kita und Schule gerast. Das teilte die Polizei mit. Die 40-Jährige habe es eilig gehabt, weil sie ihr Kind zu einem Hobby habe bringen müssen, erklärte die Mutter ihr Fahrverhalten am Montag gegenüber der Polizei. Die Beamten hätten zuvor Mühe gehabt, der Autofahrerin zu folgen, sagte eine Polizeisprecherin. Erst im etwa acht Kilometer entfernten Hohnsen konnten sie sie demnach stoppen. Auf die Frau aus dem Landkreis Holzminden kommt nun unter anderem ein dreimonatiges Fahrverbot und eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 700 Euro zu.

