Telefonbetrug: Senioren zahlen nach Schockanruf "Kaution" Stand: 05.02.2025 19:26 Uhr In Walkenried (Landkreis Göttingen) ist ein Ehepaar einem Schockanruf zum Opfer gefallen. Sie zahlten den Betrügern eine Kaution, weil ihre Tochter angeblich einen schweren Unfall verursacht hatte.

Das Seniorenpaar erhielt am Dienstag einen Anruf, wie die Polizei mitteilte. In dem Telefonat forderte demnach ein Unbekannter einen fünfstelligen Betrag. Die Tochter des Paares sei verantwortlich für einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch starb, erklärte der Anrufer. Deshalb sollten die Senioren eine Kaution zahlen. Die geforderte Summe übergaben sie laut Polizei noch am Abend vor einem Haus in Walkenried. Eine ungefähr 25 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Frau soll das Geld abgeholt haben. Sie hat den Angaben zufolge blondes Haar und trug eine beige Winterjacke. Die Polizei bittet um Hinweise zu der unbekannten Geldabholerin unter der Telefonnummer (05524) 96 30.

So können Sie sich vor Schockanrufen schützen

Bei einem Schockanruf geben sich Betrüger als Verwandte, Polizisten oder Richter aus und täuschen eine Notsituation vor, erklärt die Polizei. Dadurch wollen sie ihre Opfer zeitlich unter Druck setzen, damit diese unüberlegte Entscheidungen treffen und zum Beispiel Geld oder Wertsachen an sie übergeben. Um sich zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft

Sprechen Sie sofort mit ihren Angehörigen oder der Polizei

Sprechen Sie am Telefon nicht über Persönliches oder Finanzielles

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte

Seien Sie misstrauisch