Stand: 31.05.2023 08:54 Uhr Telefonbetrüger erbeuten zahlreiche Goldbarren

"Mama, mir ist etwas Furchtbares passiert!" Mit Hilfe dieser Worte haben Telefonbetrüger bei einem Schockanruf Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Sie riefen bei einem älteren Ehepaar aus St. Andreasberg (Landkreis Goslar) an, teilte die Polizei mit. Eine Unbekannte gab sich als deren Tochter aus und berichtete laut schreiend von einem tödlichen Verkehrsunfall. Um einer Haftstrafe zu entgehen, brauche sie mehrere zehntausend Euro Kaution. Die Anruferin nannte dabei den tatsächlichen Vornamen der Tochter und setzte das Ehepaar damit massiv unter Druck. Die ältere Frau holte daraufhin aus einem Bankschließfach die Goldbarren, fuhr nach Osterode (Landkreis Göttingen) und übergab sie dort einem vermeintlichen Polizisten. Er fungierte als Komplize der Betrüger. Die Telefonate mit ihnen wurden laut Polizei per Festnetz und gleichzeitig auch per Mobiltelefon geführt und die ganze Zeit nicht unterbrochen. Die Senioren konnten so keine kritischen Rückfragen bei ihren Angehörigen stellen oder die Polizei informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.05.2023 | 13:30 Uhr