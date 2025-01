Teils 40 Zentimeter Schnee: Wintervergnügen im Harz startet Stand: 11.01.2025 13:20 Uhr Der seit Wochen von Rodel- und Ski-Fans erwartete Schnee ist da. Im Harz sind sogar Schneehöhen von bis zu 30 Zentimetern möglich. Die Wintersportgebiete sind geöffnet, teilweise sind die Parkplätze schon voll.

Im Goslarer Ortsteil Hahnenklee sind die Parkplätze inzwischen komplett belegt, wie die Polizei in Goslar dem NDR Niedersachsen am Samstagmittag mitteilte. Der Harzer Tourismusverband empfiehlt, "für den Spaß im Schnee auch weniger bekannte Rodelhänge und Wandermöglichkeiten zu nutzen". Insgesamt ist im weitläufigen Harz laut Polizei die Lage aber entspannt. Bislang habe es keine wetterbedingten Unfälle gegeben, auch keine Liegenbleiber, wie die Polizei mitteilte.

Fast alle Lifte geöffnet

Die großen Skilifte und Seilbahnen sind laut Harzer Tourismusverband seit heute geöffnet - wie die Wurmbergseilbahn in Braunlage (Landkreis Goslar). Zwei Pisten und auch die Rodelbahn seien hier frisch präpariert. Allerdings laufe der Vierer-Sessel-Lift noch nicht. Im Goslarer Ortsteil Hahnenklee biete die 1.500 Meter lange Winterrodelbahn jede Menge Rodelspaß. Die Kabinenbahn am Bocksberg soll fahren und auch Wanderer und Ski-Langläufer seien auf den Wegen und Loipen unterwegs.

Die Skigebiete aktualisieren ihre Angaben täglich auf der Wintersport-Website des Harzer Tourismusverbandes. Der freut sich, dass die Wintersaison richtig losgeht. "Es sieht einfach traumhaft aus", sagt die Betreiberin des Skigebiet auf dem Sonneberg bei Sankt Andreasberg. Laut Harzer Tourismusverbandes werden auch immer mehr Langlaufloipen gespurt. Die Loipe zwischen Altenau und Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) sei zum Beispiel schon präpariert. Schneehöhen von 20 bis 30 Zentimetern sind nun im Harz möglich -auf dem Wurmberg sind es laut Betreiber der Wurmbergseilbahn sogar bis zu 40 Zentimeter. Die Temperaturen bleiben frostig.

Auch Solling und Deister locken Schnee-Ausflügler

Aber auch die etwas niedrigeren Gebirgszüge in Niedersachsen locken an diesem Wochenende in den Schnee. Im Solling sind Rodelhänge geöffnet und Langlauf sei auch möglich - allerdings sind die Loipen nicht maschinell gespurt. Im Deister liegen auch 20 Zentimeter Schnee. Dort konnte der sechs Kilometer lange Langlauf-Rundkurs präpariert werden. Ob die Ski-Abfahrtsstrecke öffnen kann, steht noch nicht fest, sagte ein Sprecher des Ski- und Sportvereins Springe (Region Hannover).

Schneefälle führten zu Hunderten Verkehrsunfällen

In den Städten wie Hannover ist der Schnee inzwischen wieder geschmolzen. In weiten Teilen Niedersachsens hatte es jedoch am Donnerstag und Freitag geschneit. Schulausfälle, Zugverspätungen und zahlreiche Verkehrsunfälle waren die Folge. Allein in den Landkreisen Hildesheim, Hameln-Pyrmont, Schaumburg, Nienburg und Holzminden waren es laut Polizei insgesamt 250.

