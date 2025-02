Technischer Defekt löste Feuer im Gymnasium in Uslar aus Stand: 14.02.2025 12:37 Uhr Nach dem Brand an einer Schule in Uslar (Landkreis Northeim) haben Polizei und externe Sachverständige am Dienstag die Brandursache ermittelt. Demnach löste ein technischer Defekt das Feuer aus.

Der Brand brach den Experten zufolge in einem Aktenschrank aus. Ein technischer Gegenstand, der darin lagerte, gilt demnach als Ursache. Wegen der starken Brandschäden konnten die Sachverständigen den Angaben zufolge nicht feststellen, um was für ein Gerät es sich gehandelt hat. Die Polizei geht in ihren Schätzungen von einem Schaden von mindestens 50.000 Euro aus. Schulleiter Dietmar Wagener rechnet sogar mit einem sechsstelligen Betrag. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen haben die Ermittler den Brandort wieder freigegeben.

Unterricht fällt aus - Experten prüfen Schadstoffbelastung

Der Unterricht am Gymnasium Uslar fällt mindestens bis Freitag aus. Experten untersuchen, ob bei dem Brand Schadstoffe im Gebäude freigesetzt wurden. Erst wenn keine Gefahr für Schüler und Lehrkräfte besteht, werde der Schulbetrieb wieder aufgenommen, heißt es. Der Brand war am vergangenen Samstag ausgebrochen. Insgesamt sind 530 Schülerinnen und Schüler von der temporären Schulschließung betroffen, sie werden vorerst im Homeschooling unterrichtet.

