Technischer Defekt? Lkw brennt auf A7 bei Hann. Münden aus

Stand: 03.01.2023 12:22 Uhr

Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden ist in der Nacht zu Dienstag ein Lastwagen in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es kommt weiter zu Verkehrsbehinderungen.