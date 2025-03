Tausende feiern Karneval in Osnabrück, Hannover und Ganderkesee Stand: 01.03.2025 18:30 Uhr Tausende Karnevalisten haben nach Polizeiangaben am Samstag in Osnabrück gefeiert. Auch in Hannover und Ganderkesee gingen die Jecken auf die Straße. Sonntag startet in Braunschweig der Schoduvel.

Zwischen 15.000 und 20.000 Menschen verfolgten nach Schätzungen der Polizei den Umzug am "Ossensamstag" in der Innenstadt von Osnabrück. Rund 1.800 Karnevalbegeisterte sowie 73 Wagen und Tanzgruppen nahmen nach Auskunft der Veranstalter an dem Umzug teil. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Der Umzug findet seit 1976 immer am Samstag vor dem Rosenmontag statt.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Rund um den Umzug in Osnabrück wurden nach Polizeiangaben die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. "Es wurden noch höhere Anforderungen an die Absperrungen gestellt. So müssen zusätzlich Fahrzeugsperren aufgebaut werden", sagte ein Sprecher der Veranstalter. Die Polizei in Osnabrück warnte im Vorfeld des Umzugs davor, auf Verkleidungen zu verzichten, die als "terroristische Darstellung missverstanden werden könnten".

Karnevalsumzug auch in Hannover und Ganderkesee

Auch in Hannover und Ganderkesee stand am Samstag der traditionelle Karnevalsumzug an. Der Zug in Hannover bestand aus etwa zehn Festwagen und acht Musik- und Spielmannszügen, die Strecke führte vom Neuen Rathaus durch die Innenstadt. In Ganderkesee hatte der Karnevalsverband die Teilnehmer der Parade mit Kamellen im zweistelligen Tonnenbereich ausgestattet.

47. Schoduvel: Mehr als 5.000 Menschen bilden den Zug

"Leiwe Jecken, leiwe Lüe, et is mal weer Schoduvel-Tiet", heißt es in diesem Jahr in Braunschweig, wenn der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands gefeiert wird. Am Sonntag beginnt der 47. Schoduvel - niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!" um 12.40 Uhr am Europaplatz und dauert rund vier Stunden. Der Umzug soll eine Länge von etwa fünf Kilometern haben, mehr als 5.000 Menschen sowie rund 130 Motivwagen nehmen aktiv an den Musik- und Spielmannszügen teil.

Schoduvel in Braunschweig: Das steht auf dem Programm

In diesem Jahr wird der Schoduvel von einer Elefantenskulptur angeführt. Damit soll an einen Umzug vor mehr als 40 Jahren erinnert werden, der laut Stadt Braunschweig von einem Zirkuselefanten angeführt wurde. Eine Jury verleiht außerdem den "jeckenpott" für den besten Wagen und weitere Auszeichnungen für unter anderem die beste Jugendgruppe und die schönsten Kostüme. Der Schoduvel ist mit oft mehr als 250.000 Besuchern Norddeutschlands größter Karnevalsumzug. Der Begriff Schoduvel bezeichnet so das fröhliche Vertreiben von Winter und bösen Geistern mit Lärm und Verkleidung. Dieser Brauch geht weit ins Mittelalter zurück.

Narren in Damme machen wieder den Anfang

In Damme waren die Narren schon am 23. Februar los und feierten trotz der Bundestagswahl einen der größten Umzüge im Norden. Etwa 9.000 Aktive nahmen an dem Umzug mit 200 Motivwagen und Fußgruppen am Sonntag teil. Das Besondere am Dammer Carneval: Es ist Tradition, dass Damme jedes Jahr eine Woche früher Karneval feiert. Die katholische Kirche war 1892 der Ansicht, dass Damme es an den Fastnachtstagen zu bunt treibe - und verordnete den Bürgern an den Tagen das Beten, um dem närrischen Treiben ein Ende zu bereiten. Auf Karneval wollten die Dammer aber nicht verzichten und feiern seitdem immer sieben Tage vorher.

