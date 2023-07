Tausende Pfandflaschen gefunden: Polizei sucht Eigentümer Stand: 03.07.2023 11:16 Uhr Die Polizei in Braunschweig ermittelt zurzeit in einem skurrilen Fall. Unbekannte haben in der Weststadt Pfandflaschen abgestellt. Die Ermittler schätzten den Pfandwert auf einen vierstelligen Betrag.

Die Flaschen warten in einer Garage in einer Dienststelle auf die oder den Eigentümer. "Die Menge ist mehr als unüblich und die Sorten sehr bunt gemischt", sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Der Abtransport sei mit einigem Aufwand verbunden gewesen. "Wir sind mit mehreren Bullys mehrfach hin und her gefahren", sagte die Sprecherin. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf diejenigen, denen das Pfand gehört. "Wir würden die Flaschen gern wieder aushändigen." So lange bleiben sie in der Garage verwahrt.

Auffindeort nahe des Kleingartenvereins Hermannshöhe

Passanten hatten die umfangreiche Sammlung am letzten Juni-Wochenende in der Weststadt nahe der Kleingartenkolonie Hermannshöhe entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten das Flaschendepot "mit einem Fahrzeug abgelegt" haben. "Wir haben den Verdacht, dass die Flaschen gestohlen worden sein könnten und zur Zwischenablage deponiert wurden", so die Sprecherin. Bis es Hinweise darauf gibt, ermittele man lediglich in einer Fundsache. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0531) 476 35 15 zu melden.

