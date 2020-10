Stand: 12.10.2020 13:58 Uhr Tarifstreit bei Asklepios: Ärzte schreiben Brandbrief

Im Tarifstreit mit dem Asklepios-Klinikkonzern haben sich vier ehemalige Chefärzte mit einem Brandbrief zu Wort gemeldet. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di werfen sie Asklepios "katastrophalen Leistungsabbau" und "nicht nachvollziehbare Einsparungen" vor. Die Mitarbeitenden in Seesen (Landkreis Goslar) seien am Montag in die zweite ununterbrochene Streikwoche gestartet, heißt es. Laut Gewerkschaft ist der Gesundheitskonzern daher gezwungen, die Bettenbelegung in den Schildaukliniken in Seesen zu reduzieren.

