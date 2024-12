Tarifstreit: Zehntausende legen bei VW erneut Arbeit nieder Stand: 09.12.2024 16:21 Uhr Bei VW gibt es am Montag wieder flächendeckende Arbeitsniederlegungen. Allein in Wolfsburg haben sich laut IG Metall bisher rund 38.000 Menschen am Warnstreik beteiligt. Auch die Spät- und Nachtschicht ist betroffen.

Nach Angaben der Gewerkschaft gibt es bundesweit an neun Standorten Arbeitsniederlegungen, darunter in Braunschweig, Hannover, Salzgitter und Emden. In allen Werken und Schichten gebe es Arbeitsniederlegungen für vier Stunden, so die IG Metall. "Zehntausende Kolleginnen und Kollegen haben mit der zweiten Warnstreik-Welle klargemacht: Es muss jetzt etwas passieren auf Seiten der Arbeitgeber", sagte Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo am Montag. Die Unternehmensspitze müsse endlich von ihren Maximalpositionen abrücken. Sie rechne damit, "dass sich unser Tarifpartner jetzt endlich bewegt in den Verhandlungen." Seit Montagnachmittag läuft die vierte Tarifrunde zum VW-Haustarif in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

Ausweitung der Streiks von IG Metall angekündigt

IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger geht davon aus, dass, wenn der Vorstand sich einer Lösung verweigere, man den "Schulterschluss der Belegschaft bei Volkswagen mit in das neue Jahr" nehmen werde. "Dann gibt es 2025 auf den Sparhammer als Antwort nur eines: den Streikhammer", sagte Gröger laut seinem Redemanuskript am Montag. Im Vergleich zum ersten Warnstreik hatte die Gewerkschaft am Donnerstag angekündigt, dass der Ausstand ausgeweitet werden solle: Statt zwei soll er diesmal vier Stunden dauern und erneut in jeder Schicht wiederholt werden. Ausgenommen vom Warnstreik ist laut Gewerkschaft erneut der Standort Osnabrück.

Videos 3 Min VW-Mitarbeitende streiken gegen geplante Sparpläne Der wohl größte Arbeitskampf seit Jahren hat begonnen. An vielen Standorten stehen die Bänder still - auch in Niedersachsen. 3 Min

Warnstreiks bei VW: Hunderttausende nehmen teil

Am vergangenen Montag hatten an neun der zehn deutschen VW-Standorte rund 98.650 Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt. Allein in Wolfsburg nahmen den Angaben zufolge rund 47.000 Beschäftigte an einem Demonstrationszug durch das Stammwerk teil. Bei einer Kundgebung vor dem Vorstandshochhaus skandierten sie in Sprechchören "Streikbereit! Bundesweit!". Daniela Cavallo forderte in einer Rede von den Aktionären des Unternehmens einen größeren Beitrag in der Krise.

Bundesweit neun Standorte betroffen - Osnabrück war die Ausnahme

In dem Konflikt geht es um die Bezahlung der rund 120.000 Beschäftigten in den Werken der Volkswagen AG, wo ein eigener Haustarif gilt. Das gilt für neun der zehn deutschen VW-Standorte. Lediglich das VW-Werk Osnabrück ist im Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie organisiert. Neben den fünf Werken in Niedersachsen war auch das Werk im hessischen Kassel-Baunatal sowie die VW-Werke Chemnitz, Dresden und Zwickau vom Ausstand betroffen.

