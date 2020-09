Stand: 10.09.2020 14:29 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tarifstreit: Ver.di wirft Asklepios Lügen vor

Im Tarifkonflikt mit der Asklepios-Klinik in Seesen wirft die Gewerkschaft ver.di der Geschäftsführung Lügen vor. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. So habe Asklepios-Geschäftsführer Sebastian von der Haar behauptet, ver.di habe gefordert im Streikfall die Notfallversorgung abzusagen, so die Gewerkschaft. Das stimme nicht. Verdi fordert gleichzeitig, der Asklepios-Konzern solle an den Verhandlungstisch zurückkehren, um den Tarifkonflikt zu beenden. Seit mehr als einem Jahr wird an der Klinik in Seesen immer wieder für bessere Löhne gestreikt.

