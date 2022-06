Tarifabschluss: Stahlkocher bekommen 6,5 Prozent mehr Stand: 15.06.2022 07:53 Uhr Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Stahlbranche haben sich auf einen neuen Tarifvertrag verständigt. Das teilten beide Seiten nach der vierten Verhandlungsrunde am Mittwochmorgen mit.

Am 1. August sollen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten um 6,5 Prozent steigen. Der Tarifvertrag läuft 18 Monate und beginnt noch im Juni. Für die ersten zwei Monate gibt es eine Einmalzahlung von insgesamt 500 Euro. Der Abschluss gilt für rund 68.000 Beschäftigte in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Es ist damit zu rechnen, dass ihn die Tarifpartner in Ostdeutschland übernehmen.

VIDEO: Landesweite IG-Metall-Warnstreiks (13.06.2022) (1 Min)

IG Metall hatte mit unbefristeten Streiks gedroht

Noch am Montag hatten mehrere Tausend Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie mit weiteren Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber gemacht - allein in Salzgitter waren es nach Angaben der IG Metall 3.500 Menschen, die in den Ausstand traten. Die Gewerkschaft hatte in dem Tarifkonflikt ursprünglich 8,2 Prozent mehr Lohn verlangt, mit einer Laufzeit von nur zwölf Monaten. Vor der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch hatte sie mit unbefristeten Streiks gedroht.

Weitere Informationen Tausende Metaller bei Warnstreiks in Niedersachsen Allein in Salzgitter forderten 3.500 Menschen von den Arbeitgebern, auf die Gewerkschaftsforderungen einzugehen. (13.06.2022) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften