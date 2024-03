Stand: 19.03.2024 09:08 Uhr Tankstellenräuber auf der Flucht: Polizei fahndet mit Foto

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Gifhorn sucht die Polizei mithilfe der Aufnahme einer Überwachungskamera nach dem Täter. Nach Angaben der Beamten ereignete sich die Tat bereits am 11. Dezember 2023: Der Mann habe damals die Kassiererin bedroht und Geld gefordert. Anschließend sei er mit Bargeld in dreistelliger Höhe auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei Gifhorn bittet um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer (05371) 980 - 0. Er hat den Angaben zufolge eine schlanke Statur und spricht akzentfrei deutsch. Er trug bei der Tat eine dunkle Jacke mit Kapuze und einem auffälligen Reißverschluss in Rot oder Orange. Die Hose war ebenfalls dunkel, mit hellen oder reflektierenden Applikationen. Zudem führte der Täter eine Tüte in silberner und blauer Farbe mit sich.

