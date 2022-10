Stand: 06.10.2022 12:17 Uhr Täuschung mit Fake-Urin: Mann fliegt bei Drogenkontrolle auf

Ein 36-Jähriger ist in Northeim während einer Drogenkontrolle der Polizei bei einer Täuschung aufgeflogen. Der Mann sei am Mittwoch in der Hannoverschen Straße angehalten worden und habe einem freiwilligen Urintest zugestimmt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Test versuchte der Mann demnach, die Polizisten mit Fake-Urin zu täuschen. Das fiel auf. Beim zweiten Versuch, diesmal mit Eigenurin, habe der Test auf THC angeschlagen. Die Folge waren eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt für 24 Stunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

