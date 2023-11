Stand: 01.11.2023 07:50 Uhr TU Clausthal hat erstmals eine Präsidentin

Zum ersten Mal in ihrer 248-jährigen Geschichte wird die Technische Universität Clausthal von einer Frau geleitet. Sylvia Schattauer ist die neue Präsidentin der TU. Sie wurde am Montag von Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) dazu ernannt. Schattauer leitete zuletzt das Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme IWES und gilt als angesehene Expertin für Wasserstofftechnologien. Der Wechsel an die TU sei für sie eine neue Herausforderung und eine große Chance, so Schattauer.

