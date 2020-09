Stand: 24.09.2020 12:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TU Clausthal: Chemie-Campus für 50 Millionen Euro

Die Technische Universität Clausthal in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) will im Frühjahr 2023 mit dem Bau des Chemie-Campus beginnen. Das hat die Universität am Donnerstag mitgeteilt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In dem 50 Millionen Euro teuren Neubau sollen alle chemischen Institute der Hochschule untergebracht werden. Er ist damit das größte Bauvorhaben in der Geschichte der TU Clausthal. Das staatliche Baumanagement wird nun nach einem Ingenieurbüro suchen, das die detaillierten Pläne für das neue Chemie-Campus erstellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2020 | 12:38 Uhr