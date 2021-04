Stand: 12.04.2021 14:33 Uhr TU Braunschweig startet in drittes Corona-Semester

Am Montag hat an der Technischen Universität (TU) Braunschweig das neue Semester begonnen. Es ist das dritte in der Corona-Pandemie. Immer mehr Studierende wenden sich an die psychosozialen Beratungsstellen ihrer Universitäten: In der Pandemie fühlten sich viele der jungen Leute einsam und abgeschnitten, weil Seminare hauptsächlich online stattfinden, berichtet das Wissenschaftsministerium in Hannover. Vor allem für Studienanfängerinnen und -anfänger sei die Lage schwierig. Zudem hätten viele junge Leute ihre Nebenjobs verloren.

