TU Braunschweig: Studenten erzeugen beim Sport Strom Stand: 27.03.2025 08:49 Uhr Beim Sport Strom erzeugen, können Studierende und Universitätsangestellte seit Mittwoch an der TU Braunschweig. Dort sind neun besondere Fitnessgeräte eingeweiht worden.

Bei den neuen Geräten am Hochschulsportzentrum handelt es sich um sogenannte Cardiogeräte - also Fitnessräder oder Crosstrainer. Wer darauf strampelt, produziert nachhaltige Energie, die direkt ins Uninetz fließt. Mit den neuen Geräten können bei jedem Training bis zu 100 Watt Strom pro Stunde erzeugt werden. Das entspricht der Energie, die benötigt wird, um ein Smartphone etwa 10 Stunden lang aufzuladen. Im Jahr könnten laut der Universität so mehrere tausend Kilowattstunden produziert werden.

TU Braunschweig will Beispiel setzen

Die TU Braunschweig ist nach eigenen Angaben die erste Universität in Deutschland, die dieses nachhaltige Konzept langfristig umsetzt. "Ich freue mich, wenn andere Universitäten uns folgen und wir ein wunderbares Beispiel setzen können", sagte TU-Präsidentin Angela Ittel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Umweltschutz