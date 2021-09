Symrise und Sartorius sind Niedersachsens DAX-Neulinge Stand: 04.09.2021 12:36 Uhr Die niedersächsischen Firmen Symrise und Sartorius sind künftig im DAX gelistet. Insgesamt zehn Unternehmen erweitern ab dem 20. September den deutschen Leitindex an der Frankfurter Börse.

Symrise mit Sitz in Holzminden stellt unter anderem Aromen, Düfte und Lebensmittelzusätze her. Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten vor allem Lebensmittelkonzerne, aber auch Tierfutterhersteller und Chemie-Firmen, die mit den Holzmindener Produkten etwa Reinigungsmittel angenehm riechen lassen. Mehr als 30.000 Produkte umfasst das Portfolio des DAX-Neulings, bei dem Geschäfte seit Jahren rund laufen. Während der Corona-Pandemie trug vor allem eine gute Nachfrage rund um Haustiernahrung sowie nach Produkten für Hygiene und das Kochen daheim zum Wachstum bei. Umsatz und Gewinn legten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich zu.

Sartorius profitiert von Corona-Pandemie

Auch Sartorius aus Göttingen meldet Wachstum bei Umsatz und Gewinn - auch wegen der Corona-Pandemie. Der Pharma- und Laborausrüster verzeichnet einen Bestellboom von Herstellern von Impfstoffen und Corona-Tests, für die die Göttinger wichtiges Zubehör liefern. Damit sieht es derzeit danach aus, dass sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr weiter deutlich steigert. Bereits 2020 hatte der Umsatz wechselkursbereinigt um rund 30 Prozent auf etwas mehr als 2,3 Milliarden Euro zugelegt. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen noch mal mit einer Umsatzsteigerung um rund 45 Prozent.

Airbus künftig auf Platz vier im DAX

Aus Norddeutschland kommt mit Airbus ein weiteres Unternehmen, das mit einem Umsatz von knapp 50 Milliarden Euro das Schwergewicht unter den DAX-Neulingen ist. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 92 Milliarden Euro steht der deutsch-französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern mit Werken unter anderem in Hamburg und Stade künftig auf Platz vier im Leitindex, nach Siemens und vor der Deutschen Telekom. Die historische Reform der DAX-Familie mehr als drei Jahrzehnte nach dem Start des DAX' am 1. Juli 1988 hatte die Deutsche Börse im vergangenen Jahr auch vor dem Hintergrund des Wirecard-Desasters beschlossen. Ziel ist auch, die deutsche Wirtschaft repräsentativer abzubilden.

