Supercomputer CARO soll DLR bei Strömungs-Simulationen helfen

Stand: 18.07.2022 06:30 Uhr

Einer der wohl schnellsten Rechner der Welt geht heute in Göttingen in Betrieb. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will CARO etwa bei Strömungssimulationen für Flugzeuge einsetzen.