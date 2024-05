Stand: 28.05.2024 10:41 Uhr Super-Marathon: Mehr als 6.000 Euro Spenden an Hochschule

Die Organisatoren des Super-Marathons von Braunschweig nach Göttingen wollen der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst (HAWK) in Göttingen am Dienstag einen Scheck überreichen. Nach Angaben der HAWK seien 6.200 Euro bei dem Benefiz-Lauf zusammengekommen. Die Veranstalter versuchten aber nun, noch weitere 1.000 Euro zu sammeln, sagte HAWK-Sprecherin Julia Dittrich dem NDR Niedersachsen. Mit dem Geld könnten dann insgesamt vier Deutschlandstipendien finanziert werden. Am Samstag waren für den Spendenlauf 40 Teilnehmende 137 Kilometer von Braunschweig nach Göttingen gelaufen. Schnellster war der Deutsche Meister im Ultratrail, Daniel Greiner aus Sömmerda. Er habe 14 Stunden und eine Minute gebraucht, so die Organisatoren. Mit rund 18 Stunden war die Hamburgerin Katrin Grieger die schnellste Frau. Den Super-Marathon hatten die Vereine Ausdauer-Sport für Menschlichkeit (ASFM) aus Göttingen und Friends For Life (FFL) aus Braunschweig gemeinsam organisiert.

