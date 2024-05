Stand: 28.05.2024 07:17 Uhr Super-Marathon: Einnahmen werden an Hochschule gespendet

Die Organisatoren des Super-Marathons von Braunschweig nach Göttingen am vergangenen Wochenende werden ihre Einnahmen spenden. Am Dienstagabend soll der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst (HAWK) in Göttingen ein Scheck überreicht werden. Dort ist eine Feierstunde zum 50. Bestehen der Fakultät Ressourcenmanagement geplant, teilte die Hochschule mit. Mit dem Geld in noch unbekannter Höhe sollen Studierende mit Stipendien unterstützt werden. Am Samstag waren 40 Teilnehmende 137 Kilometer von Braunschweig nach Göttingen gelaufen. Schnellster war der Deutsche Meister im Ultratrail, Daniel Greiner aus Sömmerda, Er habe 14 Stunden und eine Minute gebraucht, so die Organisatoren. Mit rund 18 Stunden war die Hamburgerin Katrin Grieger die schnellste Frau. Den Super-Marathons hatten die Vereine Ausdauer-Sport für Menschlichkeit (ASFM) aus Göttingen und Friends For Life (FFL) aus Braunschweig gemeinsam organisiert. Beide Vereine feiern in diesem Jahr jeweils ihr 20-jähriges Bestehen.

