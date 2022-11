Stand: 03.11.2022 10:51 Uhr Süpplingen: Unfall auf der B1 mit drei Schwerverletzten

Am Mittwoch wurden auf der B1 bei Süpplingen (Landkreis Helmstedt) bei einem Unfall drei Menschen schwer verletzt. Laut Polizeiangaben scherte ein 51-Jähriger mit seinem Auto zu einem Überholvorgang aus und übersah dabei einen von hinten herannahenden 59-Jährigen in seinem Sprinter. Dieser konnte dem 51-Jährigen nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam und beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Der 51-Jährige kollidierte frontal mit einem Baum und der 59-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug in einen Straßengraben geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie ein 55-jähriger Beifahrer im Sprinter schwer verletzt. Der Fahrer und Beifahrer des Sprinters wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 59-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die anderen beiden Männer mussten ebenfalls in Krankenhäuser gebracht werden.

