Südost-Niedersachsen vor der Bundestagswahl Stand: 17.02.2025 14:04 Uhr In sechs Wahlkreisen in der Region sind rund 1,2 Millionen Menschen aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Die SPD war der große Sieger 2021. Dieses Mal wird erwartet, dass die Wahlkreise umkämpfter sind.

Wie ist die Ausgangslage in den Wahlkreisen unserer Region? Dazu finden Sie hier wichtige Infos.

Wahlkreis Gifhorn-Peine

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Wahlkreis Gifhorn-Peine siebenmal in Folge gewonnen. Seit 1998 sitzt er für die Region im Deutschen Bundestag und gilt als einer der bekanntesten und erfahrensten SPD-Politiker in Deutschland. Heil setzt sich für den Bau einer Pommes-Fabrik im Landkreis Peine ein. Auch die CDU und die Grünen unterstützen die Pläne des Unternehmens McCain. Dagegen wollen die Grünen den Lückenschluss der Autobahn 39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg verhindern, der auch durch den Landkreis Gifhorn führt. SPD und CDU befürworten den Ausbau der A39. Die AfD hofft erneut auf Erfolge im Landkreis Gifhorn. Dort hatte sie bei der Bundestagswahl 2021 gut abgeschnitten. Allein in Wesendorf holte die AfD mehr als 20 Prozent der Stimmen.

Rückblick: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel

Eine Wahlpanne hatte den Wahlkreis im Vorfeld berühmt gemacht: Aufgrund eines Buchstabendrehers bei einem Parteinamen mussten 190.000 Stimmzettel neu gedruckt werden. Salzgitter-Wolfenbüttel ist eine SPD-Hochburg. 17-mal in Serie ging das Direktmandat an die Sozialdemokraten. Nachdem zwischen 2005 und 2017 Sigmar Gabriel gewann, setzte sich 2021 Dunja Kreiser durch. Die SPD-Bundestagsabgeordnete tritt wieder an. Ein CDU-Kandidat gewann zuletzt 1957. Hochschulprofessor Reza Asghari (CDU) will für eine Wachablösung sorgen. Gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag hat die Familienpolitikerin Angela Rudzka (AfD), da ihre Partei sie in Niedersachen auf den aussichtsreichen Listenplatz fünf gesetzt hat. Während das marode Atommülllager Asse und das genehmigte Endlager Schacht Konrad im Wahlkampf kaum eine Rolle spielen, geht es viel um die Industrie. Kreiser will die E-Mobilität voranbringen, von der auch Salzgitter profitieren würde. VW baut dort die erste konzerneigene Batteriezellfabrik. CDU-Mann Asghari will einen Gründergeist entfachen und den Einsatz von KI fördern. Angela Rudzka ist gegen die Frauenquote, Lena Krause (Bündnis90/Grüne) will bessere Busverbindungen und Radwege im ländlichen Raum.

Wahlkreis Braunschweig

Im Wahlkreis Braunschweig will Christos Pantazis (SPD) sein Direktmandat verteidigen. 2021 gewann er bei den Erststimmen deutlich gegen Carsten Müller (CDU), der über die Landesliste wieder in den Bundestag einzog. Für Politikwissenschaftler Nils Bandelow von der TU Braunschweig muss sich Pantazis dieses Mal ernsthaft sorgen, nicht in den Bundestag zu kommen. Die Landes-SPD hat ihn nur auf Listenplatz 19 gesetzt. Ob sich die politische Stimmung in der Löwenstadt dreht, wird sich zeigen. Die Grünen holten hier bei der vergangenen Bundestagswahl 24 Prozent, während die AfD mit rund 6 Prozent der Zweitstimmen kaum eine Rolle spielte.

Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg

Volkswagen spielt im Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg die Hauptrolle. Die beiden favorisierten Kandidaten für die Erststimmen sind bundespolitisch unerfahren, nur in der Kommunalpolitik aktiv. Sie stehen allerdings für den Automobilstandort. Alexander Jordan (CDU) arbeitet als Standortleiter eines Autozulieferers in Wolfsburg. Benjamin Stern (SPD) ist Betriebsratsvorsitzender bei VW Group Services GmbH. Beide wollen die Automobilindustrie in der Region wieder stärken.

Wahlkreis Goslar-Northeim-Göttingen II

Im Harz und im Landkreis Göttingen gilt Frauke Heiligenstadt (SPD) als aussichtsreichste Kandidatin. Die ehemalige Kultusministerin von Niedersachsen will wieder das Direktmandat holen. Sie wäre aber auch durch Listenplatz 8 gesichert im Bundestag. Der 30-jährige Unternehmer Constantin Weigel (CDU) ist Quereinsteiger und ein neues Gesicht seiner Partei. Ali Abo-Hamoud tritt für die FDP an. Er flüchtete aus Syrien vor zehn Jahren nach Deutschland und ist Regionalleiter in der Ländlichen Erwachsenenbildung Süd-Ost-Niedersachsen. Karoline Otte von den Grünen ist seit 2021 im Bundestag und hat aktuell gute Aussichten, wieder ins Parlament einzuziehen. Den anderen Kandidaten werden kaum Chancen eingeräumt.

Wahlkreis Göttingen I

Der bekannteste Name auf dem Stimmzettel ist Konstantin Kuhle. Der Vorsitzende der Niedersachsen-FDP und innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion wird in der Politik als möglicher Nachfolger von Christian Lindner gehandelt. Doch Kuhle kommt nur in den Bundestag, wenn die FDP über die 5-Prozent-Hürde springt. Fritz Güntzler (CDU) kann dagegen sicher mit seinem Wiedereinzug rechnen. Zum ersten Mal kandidiert Thorsten Heinze (SPD) für den Bundestag. Über die Landesliste wird er nach aktuellen Umfragen nicht nach Berlin kommen, er muss also das Direktmandat holen.

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU Bundestagswahl Braunschweig Göttingen Wolfsburg Salzgitter