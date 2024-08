Stand: 22.08.2024 08:15 Uhr Südniedersachse stirbt bei Arbeitsunfall mit Trennschleifer

Ein Mann aus dem Raum Hann. Münden ist bei einem Arbeitsunfall in Nordhessen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 46-jährige am Mittwoch bei Rohr- und Kanalarbeiten in Wabern im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Trennschleifer gearbeitet. Dieser verkantete sich, schnellte auf den Mann zurück und bohrte sich in seinen Hals, heißt es. Der 46-Jährige aus Südniedersachsen starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt. Sie hat nach eigenen Angaben bislang aber keine Hinweise auf "strafrechtlich relevante Sachverhalte" gefunden. Der Mann war Mitarbeiter einer Baufirma im Schwalm-Eder-Kreis gewesen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.08.2024 | 06:30 Uhr