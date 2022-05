Stand: 27.05.2022 11:00 Uhr Sucht ein Serienbrandstifter Südniedersachsen heim?

In Südniedersachsen treibt möglicherweise ein Serien-Brandstifter sein Unwesen. Davon geht die Polizei aktuell aus. Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten dort gebrannt - wie bei Bühren, Sichelstein oder Bonaforth. Laut Polizei sind es oft sogenannte Holzpolter, also zum Abtransport gestapelte Stämme, die brennen und die an gut ausgebauten Forstwegen oder am Waldrand liegen. Seltener stehen demnach auch mal ein Hochsitz oder ein Waldhütte in Brand. Mehr als 50 Waldbrände mussten seit vergangenem Sommer in Südniedersachsen und Northessen gelöscht werden.

