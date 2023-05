Suche nach Mutter und Tochter in Holzminden - Soko gegründet Stand: 11.05.2023 21:25 Uhr Die Suche nach einer Mutter und ihrer siebenjährigen Tochter aus Holzminden dauert an. Die Polizei hat eine Sonderkommission gegründet. Ob sich beide noch in der Region aufhalten, ist unklar.

Es werde daher in alle Richtungen ermittelt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Seit Mittwoch wird nach der 34-jährigen Iryna Tarasiuk und ihrer Tochter Arina Tarasiuk gefahndet. Die Mutter hatte das Kind laut Polizei am Vormittag trotz Umgangsverbots aus der Schule in Stadtoldendorf abgeholt. Die Fahnder gehen von einer Gefahr für Leib und Leben für beide aus - ohne das zu konkretisieren. Das Jugendamt hatte das Mädchen wegen Kindeswohlgefährdung in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.

Drohne und Personenspürhund suchen Iryna und Arina Tarasiuk

Zeugen sollen Iryna und Arina Tarasiuk am Mittwoch nahe der Weser in Holzminden gesehen haben, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Ermittler suchten daraufhin die Umgebung weiträumig ab. Die Polizei setzte dabei einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein, der angrenzende Waldstücke überflog. Am Donnerstag ging die Suche weiter: Im Bereich Holzminden und Stadtoldendorf wurden dazu eine Drohne und ein Personenspürhund eingesetzt.

Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht

Die Mutter soll einen türkisfarbenen Kapuzen-Pullover tragen und wesentlich jünger aussehen. Die Tochter soll ein rotes Kleid mit Blumenmuster sowie eine pinkfarbene Leggins tragen. Das Mädchen ist circa 1,40 Meter groß, hat langes, dunkles, lockiges Haar und trägt darin eine große Schleife. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05531) 95 80 zu melden.

