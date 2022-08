Stand: 05.08.2022 07:45 Uhr Suche nach Geldautomaten-Sprengern: Kontrolle auf A2 bei Peine

Auf der A2 bei Peine hat die Polizei in der Nacht zu Freitag eine Großkontrolle durchgeführt. Ziel war es, Geldautomaten-Sprengern auf die Spur zu kommen. Hintergrund ist eine Zunahme entsprechender Taten in Niedersachsen. Während des vierstündigen Einsatzes haben die Beamten 70 Autos kontrolliert. Untersucht haben sie vornehmlich PS-starke Wagen mit niederländischem Kennzeichen. Die Täter würden oft aus dem Nachbarland kommen und seien in hochmotorisierten Fahrzeugen unterwegs, so die Polizei. Etwas Verdächtiges wurde nicht entdeckt. Die Polizei verwies auf eine abschreckende Wirkung der Aktion. Seit Beginn des Jahres gab es allein in Niedersachsen 46 Taten, 16 davon in der Region Braunschweig.

