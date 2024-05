Stand: 30.05.2024 13:00 Uhr Suche mit Drohnen: 75-Jähriger aus Herzberg vermisst

Die Polizei sucht aktuell nach einem 75-jährigen Mann aus Herzberg (Landkreis Göttingen). Ulrich Herbert S. wird den Angaben zufolge seit Mittwochabend in der Asklepios Klinik Seesen vermisst. Er könnte aufgrund einer Demenzerkrankung verwirrt und orientierungslos sein, wie die Polizei mitteilte. Zudem klagte er zuletzt häufig über Schmerzen in Beinen und Füßen. Die Polizei vermutet deshalb, dass er keine weiten Strecken gelaufen sein kann. Ulrich Herbert S. ist schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze, dunkle Haare und trägt eine blaue Jeans, ein pinkes Polo-Shirt sowie eine dunkelrote Fleecejacke und schwarze Schuhe. Hinweise zum Verbleib des 75-Jährigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen. Derzeit sucht die Polizei mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr nach dem Vermissten. Eine Suchaktion mit Drohnen und Spürhunden war in der Nacht abgebrochen worden.

