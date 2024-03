Stand: 15.03.2024 06:31 Uhr Suche mit 140 Einsatzkräften: Vermisste Frau durchnässt gefunden

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat im Braunschweiger Ortsteil Dibbesdorf eine vermisste Frau gesucht, bevor ein Passant sie schließlich fand. Rund 140 Helfer waren laut Feuerwehr Braunschweig im Einsatz. Zeugen hatten am frühen Abend eine Person in einem Teich gemeldet. Das Gelände wurde daraufhin abgesperrt, unter anderem Taucher, Drohnen und ein Sonarboot gingen auf die Suche. Ein Passant fand die Frau schließlich durchnässt in der Umgebung des Teichs.

