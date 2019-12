Stand: 15.12.2019 18:08 Uhr

Sturmtief: Starkes Hochwasser an der Nordseeküste

Das war heftig: Das Sturmtief "Wilfried", Ausläufer eines atlantischen Sturmtiefs bei Schottland, hat dem Norden am Sonntag heftigen Wind beschert. An den Küsten gab es mit fast 100 km/h teilweise sogar schwere Sturmböen, bis zum späten Nachmittag bestand die Gefahr einer Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) lag das Abend-Hochwasser im Elbgebiet und an der nordfriesischen Küste um etwa 1,5 Meter höher als normal. Auch die ostfriesische Küste und das Wesergebiet meldet mit einem Anstieg von einem Meter einen deutlich höheren Wasserstand als üblich.

Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan























Über 270 Feuerwehreinsätze

Schäden gab es vor allem in Schleswig-Holstein: Dort sorgte der Sturm für mehr als 270 Feuerwehreinsätze . Die Nordsee-Fähren konnten wegen des heftigen Windes am Nachmittag zum Teil gar nicht fahren und fielen aus. Behinderungen auch im schleswig-holsteinischen Zugverkehr: Nach Angaben der Bahn mussten auf mehreren Strecken die Gleise wegen umgefallener Bäume zeitweise komplett gesperrt werden. In Hamburg riss aufgrund des starken Windes eine Plane an einem Baugerüst fast ab.

Videos 08:15 Mein Nachmittag Alltagswissen: Naturgewalt Sturm Mein Nachmittag Lassen Sie sich von unserem Experten für Alltagswissen Tim Berendonk mal "durchpusten": Er wollte wissen, wie vorhersagbar Orkan & Co so sind und wie sie entstehen. Video (08:15 min)

Im Harz kommt zum Sturm noch der Schnee

Auch im Oberharz war es ungemütlich. In der Region rund um den Brocken gab es orkanartige Böen mit bis zu 115 Kilometern pro Stunde. Begleitet wurden sie von Regen, Schnee und Graupelschauern. Schäden wurden bislang nicht gemeldet.

Zum Abend wird es ruhiger

Insgesamt soll sich die Lage im Laufe des Abends beruhigen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass der Wind abnehmen wird und in der Nacht ganz abflaut.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.12.2019 | 08:00 Uhr