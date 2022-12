Stand: 21.12.2022 21:54 Uhr Stundenlange Reinigungsarbeiten wegen Lkw-Unfall auf der A7

Die Reinigungsarbeiten nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Northeim dauern auch am Abend weiter an. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, konnte ein Sprecher der Autobahnpolizei Göttingen nicht sagen. Zunächst hatte es geheißen, die A7 solle gegen Mittag wieder freigegeben werden. Die Arbeiten verzögerten sich aber. Die Fahrbahn muss gereinigt werden, weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Grund war ein Unfall mit einem Lkw am Mittwochmorgen, bei dem der Tank aufgerissen wurde. Die Anschlussstellen Northeim-Nord und Northeim-West konnten auch am späten Abend noch nicht angefahren werden. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren, so die Polizei.

