Studie will Rolle der Frau in Landwirtschaft sichtbar machen Stand: 27.02.2021 12:56 Uhr Wie hat sich die Rolle der Frau in der Landwirtschaft gewandelt? Dieser Frage geht eine Studie nach, an der sich noch bis April Landwirtinnen und Landfrauen beteiligen sollen.

Wissenschaftler des Thünen-Instituts Braunschweig und der Universität Göttingen sowie der Deutsche Landfrauenverband wollen mithilfe einer Online-Befragung mehr über die Arbeits- und Lebenssituation von Frauen in der Landwirtschaft erfahren: Wie sieht es in landwirtschaftlichen Betrieben, im Gartenbau oder im Obst- und Weinbau aus? Das Ziel: Die Belange von Frauen in der Agrarwirtschaft sollen künftig stärker in den Fokus der Politik rücken.

Videos 2 Min "Frauen an die Heugabel": Kritik an Image-Broschüre Eine Image-Broschüre des Umweltministeriums sorgt bei Landwirtinnen für Empörung. Die Illustrationen seien klischeebehaftet und diskriminierend. Berlin hat auf die Kritik reagiert. (07.07.2020) 2 Min

"Existenziell, aber unsichtbar"

Finanziert wird die Studie vom Bundeslandwirtschaftsministerium. "Frauen gleichen einer gut versteckten Säule im zentralen Tragwerk landwirtschaftlicher Betriebe - existenziell, aber unsichtbar", sagt Agrarsoziologin Claudia Neu von der Universität Göttingen. Trotz der großen Bedeutung der Frauen für die deutsche Landwirtschaft gebe es bisher keine aktuelle, bundesweite Studie, die sich mit dieser Thematik befasst.

Frauen jeder Altersklasse und Tätigkeit können mitmachen

Bis Mitte April ist der Online-Fragebogen freigeschaltet. Teilnehmen können den Angaben zufolge Frauen jeder Altersklasse und Tätigkeit, heißt es - etwa auch solche, die mit ihrer Familie auf einem Hof leben, aber selbst außerhalb der Landwirtschaft arbeiten oder früher aktiv in der Landwirtschaft waren, heute aber nicht mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2021 | 08:00 Uhr