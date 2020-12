Stand: 10.12.2020 08:41 Uhr Studie soll Bedarf für Gewerbegebiet prüfen

Eine Studie soll klären, ob ein Gewerbegebiet an der A2 bei Scheppau eine gute Idee ist. Der Helmstedter Kreistag entschied sich in Lehre, die Studie in Auftrag zu geben. Diese soll zeigen, ob das Gewerbegebiet nötig ist, ob es einen Bedarf gibt und welche Folgen ein Bau für die Umwelt hätte. Eine Bürgerinitiative ist gegen die Pläne. Der Landkreis Helmstedt plant das Gewerbegebiet gemeinsam mit dem Landkreis Wolfenbüttel und den Städten Braunschweig und Wolfsburg. Für den Landkreis Helmstedt kostet die Studie 50.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.12.2020 | 07:30 Uhr