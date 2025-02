Stand: 03.02.2025 15:27 Uhr Studie aus Göttingen: Fairtrade-Kakao hilft der Umwelt nicht

Fairtrade-Kakao hilft der Umwelt nicht. Das hat eine Untersuchung der Universität Göttingen ergeben. Demnach steigt durch fairen Handel zwar das Einkommen von Kakaobauern. Die Forscherinnen und Forscher fanden aber keine Auswirkungen auf die biologische Vielfalt - obwohl große Fairtradeorganisationen versprächen, die Artenvielfalt auf Plantagen zu schützen, so die Fachleute. Laut der Studie werden Bauern bei Fairtrade-Projekten zwar in Sachen Nachhaltigkeit geschult. Es brauche aber wahrscheinlich weitere Maßnahmen, damit fairer Handel auch der Artenvielfalt diene, so die Schlussfolgerung der Forschenden aus Göttingen. Gemeinsam mit Experten der Europäischen Kommission hatten sie mit Hunderten Kakaobauern in Ghana gesprochen sowie dortige Plantagen unter die Lupe genommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen