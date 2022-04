Studie: Braunschweig ist besonders nachhaltig Stand: 13.04.2022 15:02 Uhr In Braunschweig geht es nachhaltig zu. Die Umfrage eines Reiseportals ergab: Die Stadt steht in puncto Luftqualität, Angebot an vegetarischen und veganen Restaurants sowie Verkehr gut da.

Braunschweig ist demnach die nachhaltigste Stadt Deutschlands. Vor allem bei dem Kriterium der vegetarischen beziehungsweise veganen Restaurants schnitt Braunschweig mit 100 möglichen Punkten sehr gut ab. Auch die Luftqualität brachte Punkte. Das Reiseportal Omio erfasste die Daten im Rahmen einer repräsentativen Studie, die Umfrage lief in 80 deutschen Großstädten. Zu den abgefragten Daten gehörte demnach auch, wie fahrradfreundlich eine Kommune ist und was Tickets im Nahverkehr kosten. Im daraus erstellten Ranking tauchen neben Braunschweig weitere norddeutsche Städte auf vorderen Plätzen auf. Göttingen auf Rang 7, danach Wolfsburg (15) und Hannover (16). Weiter hinten folgen Oldenburg (33), Hildesheim (40) und Osnabrück (46).

Wolfsburg und Göttingen haben gute Luftqualität

Die Rangfolge hing bei dieser Studie stark von der Gewichtung der einzelnen Kriterien ab. Gemessen am nachhaltigen Verkehr hatte Göttingen in Niedersachsen die Nase vorn, aber auch bei der Luftqualität gab es dort 92 von 100 möglichen Punkten. Und in Wolfsburg wurde die Luftqualität sogar am besten bewertet. Spitzenreiter Braunschweig kommt zugute, dass vegetarische und vegane Speisen als Nachhaltigkeitsfaktor so hoch bewertet wurden. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es sich beim Ersteller der Studie um ein Reiseportal handelt, das junge Menschen ansprechen will. Deutschlandweites Schlusslicht im Ranking ist übrigens die Stadt Essen - wegen schlechter Luft.

