Stand: 10.01.2021 11:45 Uhr Streitschlichter in Wolfenbüttel bei Schlägerei verletzt

Beim Versuch, einen Streit zu schlichten, ist ein 19-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in Wolfenbüttel verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Streitparteien verabredet. Einer der Beteiligten erschien mit drei weiteren Personen, die unmittelbar auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt und durch einen Sturz über einen Zaun auch am Oberkörper. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben drei der Beschuldigten im Alter von 17 und 18 Jahren ermitteln und hat Verfahren eingeleitet. Der vierte werde noch gesucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2021 | 12:00 Uhr