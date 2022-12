Stand: 08.12.2022 12:39 Uhr Streit ums Parken: Autofahrer schlägt Paketdienstfahrer

Ein Paketdienstfahrer ist in Einbeck (Landkreis Northeim) eigenen Angaben zufolge von einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen worden. So berichtete es der 18-Jährige der Polizei in Einbeck, wo er Anzeige wegen Körperverletzung erstattete. Hintergrund war seinen Angaben zufolge ein Streit ums Parken mit dem unbekannten Autofahrer. Dieser sei nicht damit einverstanden gewesen, wie der Paketdienstfahrer sein Fahrzeug abgestellt hatte. Dann sei der Autofahrer ausgestiegen, habe dem 18-Jährigen durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht geschlagen und ihn dabei an der Unterlippe verletzt. Dann sei der Unbekannte weggefahren. Das Kennzeichen hatte sich der Paketdienstfahrer nicht gemerkt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hatte, beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05561) 94 97 80 zu melden.

