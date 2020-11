Streit um zu laute Glocken in Ellierode endet mit Vergleich

Nach einem Streit um zu laute Kirchenglocken in Ellierode (Landkreis Northeim) haben die Beteiligten einen Vergleich geschlossen. Das sagte ein Sprecher des Göttinger Verwaltungsgerichts NDR 1 Niedersachsen auf Nachfrage. Nach einem Mediationstermin im September sei das Verfahren damit abgeschlossen. Er könne keine Angaben dazu machen, worauf sich die Parteien geeinigt haben, so der Sprecher. Im vergangenen Jahr hatte ein Anwohner der Johanniskirche in Ellierode die Kirchengemeinde verklagt, weil die Glocken seiner Ansicht nach zu laut und zu häufig schlagen.

