Streit um Katze: 19-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Messer

Vor einem Einkaufszentrum in Braunschweig ist am Montagabend offenbar ein Streit um eine Katze eskaliert. Ein 19-Jähriger hat den Angaben der Polizei zufolge ein Küchenmesser gezogen und einen Gleichaltrigen damit verletzt. Angreifer und Kontrahent mussten demnach medizinisch versorgt werden. Warum der Streit um ein Haustier so eskalierte, ist unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 19-jährige Tatverdächtige zunächst von dem Gleichaltrigen und einem 15-Jährigen geschlagen und ging zu Boden. Dann zog er der Polizei zufolge das Küchenmesser, verletzte den 19-Jährigen am Kopf und floh. Die Beamten konnten ihn in seiner Wohnung stellen. Das Messer wurde in Tatortnähe gefunden und sichergestellt, wie es hieß. Gegen alle drei Jugendlichen leitete die Polizei Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

