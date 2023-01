Stand: 23.01.2023 10:41 Uhr Streit mit dem Wirt: Mann versprüht Reizgas in Kneipe

In Salzgitter hat ein Streit in einer Kneipe am frühen Sonntagmorgen zu mehreren Verletzten geführt. Laut Polizei stritten ein Gast und der Wirt der Gaststätte über den Ausschank eines Getränks. Der Gast verließ demnach nach dem Disput zunächst die Kneipe, kam aber kurz darauf zurück und versprühte Reizgas im Raum. Mehrere Anwesende wurden laut Polizei verletzt, mussten aber nicht ärztlich versorgt werden. Der noch unbekannte Täter flüchtete.

