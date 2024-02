Stand: 10.02.2024 10:18 Uhr Streit eskaliert vor Bar - Mann massiv im Gesicht verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Bar in Schöningen (Landkreis Helmstedt) hat ein Mann massive Gesichtsverletzungen erlitten. Laut Polizei hatte in der Nacht zu Samstag ein bislang unbekannter Täter mit der Faust und einer Bierflasche auf den Kopf des 43-Jährigen eingeschlagen. Die Auseinandersetzung der beiden Männer soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei bereits in der Bar an der Straße Neuetor begonnen haben. Ein Mitarbeiter habe den 43-Jährigen kurz darauf blutüberströmt auf dem Fußgängerweg gefunden, hieß es. Per Rettungswagen wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05352) 96 830 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min