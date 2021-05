Stand: 20.05.2021 21:56 Uhr Streiks bei Helios am Donnerstag in Herzberg

Die Beschäftigen der Helios-Klinik in Herzberg (Landkreis Göttingen) haben am Donnerstag gegen Pläne des Managements protestieren. Die Gewerkschaft ver.di wirft dem Konzern vor, sich mit der Corona-Pandemie auf Kosten der Belegschaft zu bereichern. Der Bund will mit einer einmaligen Corona-Sonderzulage das medizinische Personal für seinen Einsatz in der Pandemie belohnen. Dafür kann Helios 1.500 Euro pro Kopf Steuern sparen, um das Ersparte an die Beschäftigten auszuzahlen. Helios will aber nur 400 Euro pro Beschäftigten bezahlen und knüpft dies noch an Bedingungen. Ver.di-Verhandlungsführer Ralf Krüger: "Der Konzern will selbst diese magere Prämie nur dann zahlen, wenn die Beschäftigten im Gegenzug bereit sind, für das Jahr 2022 auf Tarifverhandlungen zu verzichten." Protest gegen diese Regelung gab es bereits am Mittwoch im Helios-Krankenhaus Gifhorn. Betroffen waren auch die Häuser in Wittingen und Salzgitter.

