Stand: 24.12.2022 16:43 Uhr Straßensozialarbeit Göttingen verschenkt Weihnachtstüten

Die Straßensozialarbeit der Göttinger Diakonie hat rund 100 Weihnachtstüten an Bedürftige verschenkt. Die Aktion gibt es seit mehr als 20 Jahren. Ziel sei es, Wohnungslosen und anderen Menschen in Not eine Freude zu machen, teilte der evangelische Kirchenkreis mit. Von Seiten der Straßensozialarbeit hieß es, ohne die Aktion würden die Hilfesuchenden oft gar kein Geschenk bekommen. Die Tüten enthalten Lebensmittel wie Frischkäse, Butter, Marmelade, Kaffee, Tee oder eine Dose Suppe.

