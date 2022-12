Stand: 21.12.2022 07:56 Uhr Straßenbahn-Irrfahrt: Verfahren erneut eingestellt

Das nächtliche Kapern einer Straßenbahn in Braunschweig bleibt für zwei 23-Jährige tatsächlich strafrechtlich folgenlos. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen die jungen Männer erneut eingestellt, das teilte ein Sprecher dem NDR mit. Bereits im Sommer war die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen, die Fahrt Anfang Mai sei keine Straftat. Das Straßenbahn-Depot hatte keine Schranke und die Bahn war nicht verschlossen, sodass die Tat weder als Einbruch noch als Diebstahl gewertet werden könne, so die Begründung. Gegen die Einstellung des Verfahrens hatte die Braunschweiger Verkehrs GmbH Beschwerde eingelegt. In den erneuten Ermittlungen seien nun unter anderem die Auswirkungen der unautorisierten Fahrt auf den Fahrplan geprüft worden. Weil sich die Folgen der Tat aber in Grenzen halten, sei das Verfahren wegen geringer Schuld erneut eingestellt worden. Die Stadt Braunschweig könne jetzt prüfen, ob die jungen Männer eine Ordnungswidrigkeit begangen haben. Das Bußgeld für die Tat könne bis zu 20.000 Euro betragen.

