Stand: 08.12.2024 11:54 Uhr B4 bei Gifhorn ist abgesackt - Strecke halbseitig gesperrt

Die Bundesstraße 4 bei Gifhorn ist in Richtung Norden bis auf Weiteres einseitig gesperrt. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mit. Vor der Brücke über die Bahnstrecke Hannover-Berlin ist demnach die Fahrbahn abgesackt. Der Verkehr werde einspurig an der Sperrung vorbeigeführt. Es kann zu Staus kommen. Schnellstmöglich soll eine Bodenuntersuchung die Ursache klären, so die Straßenbaubehörde. Danach werde die Schadstelle beseitigt. Wie lange die rechte Spur gesperrt bleibt, ist den Angaben zufolge unklar.

