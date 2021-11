Stand: 29.11.2021 21:14 Uhr Straftat-Verdacht in KfZ-Behörde Holzminden: Höxter hilft aus

Nachdem die KfZ-Zulassungsstelle in Holzminden bereits seit Mitte November wegen des Verdachts auf Mauscheleien geschlossen ist, können sich Bürgerinnen und Bürger nun ab dem 1. Dezember an das Straßenverkehrsamt in Höxter wenden. Die Holzmindener Kreisverwaltung hatte in dem nordrhein-westfälischen Nachbarort um Amtshilfe gebeten. Dafür mussten laut dem Landkreis zunächst das Kraftfahrtbundesamt und die Verkehrsministerien von Niedersachsen und NRW grünes Licht geben. Aus technischen Gründen könnten jedoch nicht alle Dienstleistungen angeboten werden, hieß es vonseiten der Behörde in Höxter. So können beispielsweise keine Kennzeichen mit der Kennung HOL ausgegeben werden, sondern nur mit HX oder WAR.

Weitere Informationen Zulassungsstelle Holzminden wird komplett neu besetzt Die zwölf Mitarbeitenden kehren nicht zurück. Der Landkreis hat eigene arbeitsrechtliche Ermittlungen eingeleitet. mehr

