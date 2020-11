Stichwahl in Uslar: Wird der Bürgermeister heute bestätigt? Stand: 08.11.2020 08:08 Uhr Wer macht heute das Rennen um das Bürgermeisteramt in Uslar? In der Stichwahl stehen sich der amtierende Bürgermeister Torsten Bauer (CDU) und Volker Fuchs (parteilos) gegenüber.

Bauer hatte in der Wahl vor zwei Wochen die meisten Stimmen hinter sich versammelt, jedoch nicht die nötige Mehrheit für einen Sieg in der ersten Runde. Das Ergebnis der Stichwahl gibt es am Abend an dieser Stelle.

Fünf Kandidaten bei erster Wahl

Bei einer Wahlbeteiligung von 56,92 Prozent kam Bauer auf 2.924 Stimmen, Fuchs auf 1.773. Zur Wahl standen noch drei weitere Bewerber: Sven Borchert (SPD) mit 994 Stimmen, Sebastian Pfeiffer (EWV) mit 727 Stimmen und Stephan Kaiser (EWV) mit 274 Stimmen.

Bauer wegen Verschiebung länger im Amt

Eigentlich hätte die Wahl bereits am 7. Juni stattfinden sollen. Doch sie wurde wegen der Corona-Pandemie auf Ende Oktober verschoben. Wegen des neuen Termins verlängerte sich die Amtszeit von Bauer um einige Zeit. Dieser Vorgang und die Verschiebung selbst hatten für großes Aufsehen gesorgt. Das hatte es in Niedersachsen bisher noch nie gegeben, wie Gemeindewahlleiter Bernd Klodner sagte.

