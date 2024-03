Stellenabbau bei Bosch: Beschäftigte protestieren in Salzgitter Stand: 20.03.2024 14:46 Uhr In Niedersachsen haben mehr als 1.500 Beschäftigte des Unternehmens Bosch gegen den bundesweiten Stellenabbau protestiert. Die IG Metall und der Betriebsrat hatten zu dem bundesweiten Aktionstag aufgerufen.

Ersten Angaben zufolge haben sich vor dem Werk in Hildesheim am Mittwoch etwa 1.550 Beschäftigte versammelt. Am Standort in Salzgitter sind laut Gewerkschaft rund 700 Menschen zusammengekommen. Die Mitarbeitenden versammelten sich um fünf vor zwölf auf dem Besucherparkplatz zu einem gemeinsamen Protest, "um das Bosch-Management an seine soziale Verantwortung zu erinnern und entschieden Haltung für den Erhalt von Arbeitsplätzen zu zeigen", hieß es auf der Webseite der IG Metall.

Stellenabbau betrifft ganze Region Hildesheim

Der Betriebsrat des Bosch-Werks kritisiert, dass nicht mit der Belegschaft kommuniziert werde. "Wir machen uns Sorgen um die Zukunft hier, wenn Stellenabbau das Mittel aller Dinge wird", sagte Stefan Stürmer, Betriebsratsvorsitzender vom Werk in Hildesheim dem NDR Niedersachsen. Bosch sei der größte Arbeitgeber der Region. "Und damit sind auch noch viele weitere Arbeitsplätze indirekt in der Region betroffen, wenn dieses Werk nicht zukunftsfähig bleibt", sagte Stürmer.

IG Metall fordert Gespräche mit Mitarbeitenden

Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben die Berücksichtigung alternativer Konzepte zum Personalabbau und die faire Beteiligung aller Beschäftigten an den Wachstumschancen von Bosch. Es gehe der IG Metall bei dem Protest um "die Sicherung von Arbeitsplätzen" und "das Wohl der gesamten Belegschaft", teilte die Gewerkschaft mit. Im Bosch-Werk in Salzgitter sollen bis Ende nächsten Jahres rund 90 der etwa 1.400 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Weitere Informationen Stellenabbau bei Bosch: Standort in Salzgitter betroffen Bis Ende nächsten Jahres sollen rund 90 Arbeitsplätze abgebaut werden. Die IG Metall befürchtet Schlimmeres. (13.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.03.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften